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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جو بايدن: الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد الديون من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 03:12 مساءً - فرانس برس _ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، في حين بدأ الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين العام.
وقال بايدن “لن يكون هناك تخلف عن سداد” الديون، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس، “مثمرة”.
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