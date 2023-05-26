مال وأعمال

لوفتهانزا الألمانية تستحوذ على حصة أقلية في إيتا الإيطالية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر لوفتهانزا الألمانية تستحوذ على حصة أقلية في إيتا الإيطالية من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 04:09 مساءً - سكاي نيوز _ وقعت لوفتهانزا الألمانية اليوم الخميس اتفاقا مع الحكومة الإيطالية للاستحواذ على حصة أقلية في شركة إيتا الإيطالية التي كانت تعرف في السابق باسم اليطاليا.

predco_adv_2021

وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان إن خطة لوفتهانزا تسعى لتحقيق 2.5 مليار يورو من الأرباح هذا العام، تصل إلى 4.1 مليار يورو في 2027. لكن تفاصيل الاتفاق المالية لم يكشف عنها.

وأضاف البيان أن تدفق الأرباح سيسمح لخطوط إيتا بالتوسع في أسطولها من 71 طائرة إلى 94 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتسعى الشركة أيضا لتعيين موظفين جدد لزيادة قوتها العاملة إلى 5500 موظف.

بموجب الاستراتيجية، سيصح مطار فيوميتشينو في روما أحد مراكز مجموعة لوفتهانزا، بينما تركز خطوط إيتا على الرحلات الطويلة.

HapiSalonWhite

وتحدث كارستن شبور، الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، أيضا عن ميلانو بوصفها مركزا محتملا للنمو.

مازال يتعين الحصول على موافقة سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي على الصفقة.

BonatMisr

كانت إيتا وسلفتها اليطاليا تبحثان عن شريك بعدما خسرت الخطوط الجوية الإيطالية مسارات رحلاتها الداخلية والأوروبية أمام المنافسين منخفضي التكلفة.

وفشلت سلسلة من الصفقات مع شركاء محتملين وحقيقيين على مدار 15 عاما مضت.

انطلقت إيتا رسميا في أكتوبر 2021 بعد إفلاس أليطاليا لتنهي رحلة استمرت 74 عاما.

وكانت لوفتهانزا الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض في أحدث عطاء طرح هذا العام.

تشغل لوفتهانزا بالفعل إير دولوميتي في شمال إيطاليا، وتشغل رحلات جوية طويلة من مدن مثل ميلانو وفيرونا وفينيسيا لوجهات في ميونيخ وفرانكفورت.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوفتهانزا الألمانية تستحوذ على حصة أقلية في إيتا الإيطالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا