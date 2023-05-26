الذهب يرتفع ليتجه لكنه تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 04:09 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لتتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الفدرالي الأمريكي.

وارتفع الذهب بحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1945.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس آذار عند 1936.59 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1945.90 دولار.

الأداء الأسبوعي ومؤشر الدولار

وتراجع المعدن الأصفر بـ 1.6% منذ بداية الأسبوع، وانخفض الدولار 0.1% خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس.

كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس.

وبدا الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أمس الخميس يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1420.40 دولار.