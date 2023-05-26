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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة السبع ستعقد أول اجتماع خاص بالذكاء الاصطناعي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 07:13 مساءً - _ أكدت اليابان اليوم الجمعة أن مسؤولين من مجموعة السبع الصناعية سيجتمعون خلال أيام لبحث المشكلات المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي.بي.تي.
ووافق زعماء مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة ودولاً من الاتحاد الأوروبي واليابان، الأسبوع الماضي على إقامة منتدى بين الحكومات تحت اسم “عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي” لمناقشة القضايا المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.
وقال وزير الاتصالات الياباني تاكياكي ماتسوموتو إن مسؤولين حكوميين من دول المجموعة سيعقدون أول اجتماع بشأن الذكاء الاصطناعي في 30 مايو، لبحث ملفات مثل حماية الملكية الفكرية وحملات التضليل والكيفية التي ينبغي بها وضع ضوابط حاكمة لهذه التكنولوجيا.
وذكر ماتسوموتو أن بلاده، التي تترأس مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لهذا العام، “ستقود المناقشات في مجموعة السبع حول الاستخدام المتجاوب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي”، مضيفًا أن المنتدى يأمل في الخروج بمقترحات ليرفعها لزعماء الدول نهاية العام.
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