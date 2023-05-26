انت الان تتابع خبر تغريم "كريدي سويس" 926 مليون دولار لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوردت "رويترز" أن أمراً صدر بحق بنك "كريدي سويس" بدفع 926 مليون دولار تعويضاً، بعدما قالت محكمة في سنغافورة إن المصرف انتهك واجبه في حماية أصول رئيسة وزراء جورجيا السابقة بيدزينا إيفانيشفيلي.

ورفع محامو إيفانيشفيلي دعوى قضائية ضد "كريدي سويس" في سنغافورة ونيوزيلندا وبرمودا، زاعمين أن الإخفاقات في البنك أدت إلى سوء إدارة احتيالية وخسائر فادحة.

من جهته، قال المصرف إنه قلق بشأن الحكم وسيستأنف، معتبراً في بيان أن "الحكم المنشور اليوم خاطئ ويطرح قضايا قانونية مهمة للغاية. وتعتزم شركة كريدي سويس ترست المحدودة استئنافه بقوة".

محكمة سنغافورة التجارية الدولية قالت في الحكم المنشور اليوم الجمعة إن "المدعين أثبتوا أن المدعى عليه انتهك واجبه تجاه المدعين لحماية أصول الصندوق حتى 30 مارس/ آذار 2008".

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كذلك ذكرت المحكمة أن "المدعى عليه مسؤول عن تعويض المدعين عن خسارتهم بالمبلغ المحسوب، وهذا المبلغ كما هو محسوب حالياً حتى تاريخ المحاكمة هو 926 مليون دولار أميركي". ولفتت إلى أنه بنتيجة التسوية، يجب تخفيض هذا المبلغ بمقدار 79.4 مليون دولار.