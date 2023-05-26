انت الان تتابع خبر.7 دول يغفل عنها المهاجرون قد تكون وجهتهم الأفضل للعيش والعمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عند تحديد مكان الانتقال واختيار أفضل دولة للعمل والعيش، يجب أن يكون شاغلك الأساسي هو اختيار دولة تتوافق مع اهتماماتك، بالإضافة إلى أهدافك المهنية والتعليمية. تجب معالجة العوامل التي تؤثر على الاقتصاد وتكلفة المعيشة مع تحديد البلد الذي تهاجر إليه.



أعدّ موقع "إينوفايتف زون"، المتخصص في متابعة الأسواق أفضل دول للعمل والعيش في عام 2023 للمهاجرين، من خارج باقة الدول الكبرى الاعتيادية التي تعتبر مقصداً لمن يبحثون عن عمل ومسكن خارج بلادهم.



فما هي أفضل دول عليك البحث فيها عن عمل ومكان للإقامة هذا العام؟



ماليزيا

العاصمة كوالالمبور، والعملة رينجت ماليزي، وتبلغ تكلفة المعيشة الشهرية في ماليزيا 446 دولاراً. وتعتبر ماليزيا من بين أفضل الدول للعمل والعيش في جنوب شرق آسيا التي تشمل أجزاء من شبه جزيرة الملايو وكذلك جزيرة بورنيو. تعد ماليزيا وجهة شهيرة للأشخاص الذين يهاجرون إليها لأنها ليست مغامرة بعيدة فحسب، بل إنها أيضاً بلد جميل به العديد من العجائب الطبيعية لاكتشافها أثناء إقامتهم. هناك العديد من خيارات العمل المتاحة، وأسعار المعيشة معقولة.



إذا قررت العيش في ماليزيا مع أطفالك، فستجد أن مرافق الرعاية الصحية رائعة وأن هناك العديد من المدارس الأجنبية للاختيار من بينها. لأن ماليزيا دولة متقدمة، سيكون الانتقال سلساً نسبياً.



الإكوادور

العاصمة: كيتو، والعملة الدولار الأميركي، تكلفة المعيشة الشهرية في الإكوادور 512 دولاراً بدون احتساب الإيجار.

وتُعتبر الإكوادور وجهة مفضلة للمتقاعدين بسبب انخفاض تكلفة المعيشة، والمناخ اللطيف، والرعاية الطبية المتميزة وهي جذابة للمغتربين. يبلغ متوسط الأجر السنوي في الإكوادور 46.460 دولاراً.



تايوان

عاصمتها تايبيه، عملتها الدولار التايواني الجديد، تكلفة المعيشة الشهرية في تايوان 585 دولاراً.

تايوان هي دولة في شرق آسيا تحدها جمهورية الصين الشعبية إلى الشمال الغربي، واليابان من الشمال الشرقي، والفيليبين من الجنوب.



تعتبر تايوان مكاناً آمناً للغاية للعيش فيه، وقد تم الاعتراف بها باستمرار على هذا النحو في العديد من مؤشرات الأمان العالمية، بما في ذلك مؤشر "سايف أراوند"، الذي صنف تايوان في المرتبة الـ24 من أصل 160 دولة. احتلت تايوان المرتبة الـ26 من بين 163 دولة في مؤشر السلام العالمي.



فيتنام

العاصمة هانوي، العملة دونغ فيتنامي، تكلفة المعيشة الشهرية في فيتنام بين 500 و1300 دولار شهرياً. وتقع هذه الجمهورية في جنوب شرق آسيا. هناك عدة أسباب تجعل فيتنام واحدة من أكبر الدول في آسيا بالنسبة للمغتربين للإقامة. لديك مناخ استوائي على مدار العام وإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة المعاصرة مقابل أجر ضئيل.



فيتنام خالية في الغالب من الجرائم العنيفة، بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى فيتنام، فإن الثقافة والمأكولات المحلية هي أهم الاعتبارات. تلعب التفضيلات المناخية والفروق الثقافية وتكلفة المعيشة دوراً في تحديد أفضل المدن للعيش في فيتنام.



نيوزيلندا

العاصمة ويلينغتون، وعملتها الدولار النيوزيلندي، تكلفة المعيشة الشهرية في نيوزيلندا 957 دولاراً بدون إيجار. بشكل عام، تعد نيوزيلندا واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم. وتعتبر وجهة رائعة للزيارة إذا كنت تريد موقعاً به حد أدنى من الجريمة عند مقارنتها بالمدن الأخرى في جميع أنحاء العالم.



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يتم تصنيف نيوزيلندا بشكل متكرر كأحد أهم الأماكن للعيش على هذا الكوكب. لكن جمالها الطبيعي يأتي بتكلفة باهظة. متوسط تكلفة المعيشة في نيوزيلندا ليس جذاباً للغاية. في الواقع، تنفق أسرة مكونة من أربعة أفراد ما بين 3600 و4800 دولار شهرياً.



البرتغال

العاصمة لشبونة، والعملة المعتمدة هي اليورو، وتبلغ تكلفة المعيشة الشهرية في البرتغال 2207 دولارات.

هذه الدولة ذات السيادة في أقصى الغرب في أوروبا القارية، تعتبر في تصنيف أفضل الدول في العالم للمهاجرين، ارتفعت البرتغال من المركز الـ28 إلى المركز الخامس.



تقع البرتغال في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة الأيبيرية، وهي أيضاً على رأس القائمة عند مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى، حيث إن لشبونة هي مقصد واضح للعديد من المغتربين الذين ينتقلون إلى البرتغال، بشوارعها المرصوفة بالحصى والمباني التاريخية الرائعة.



أستراليا

العاصمة كانبيرا، العملة هي الدولار الأسترالي وتكلفة المعيشة تبلغ 2835 دولاراً شهرياً. تعد أستراليا من أفضل الدول للعمل والمعيشة وفقاً للأمم المتحدة، نظراً لتصنيفها لجودة الحياة العالية. إنها أكبر دولة في أوقيانوسيا وسادس أكبر دولة في العالم.



تشتهر سيدني في جميع أنحاء العالم، من شاطئ بوندي إلى مرفئها الرائع. إنها أكبر وأقدم مدينة في أستراليا، وجمالها الطبيعي وتنوعها الثقافي معروفان جيداً.