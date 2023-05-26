وزير الخزانة البريطاني يؤيد رفع أسعار الفائدة حتى لو سبب ذلك…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 مايو 2023 11:06 مساءً - وكالات _ صرح وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث ركود اقتصادي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالارتياح حيال تسبب بنك إنجلترا المركزي في ركود اقتصادي خلال معركته ضد معدلات التضخم المرتفعة، قال هانت في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”: “نعم لأن التضخم في النهاية هو مصدر لعدم الاستقرار”.

وأضاف هانت في تصريحاته وفقا لـ “وكالة بلومبرج للأنباء”: “إذا كنا نريد الرخاء، والنمو الاقتصادي، والحد من مخاطر الركود، فلابد ان ندعم بنك انجلترا في القرارات الصعبة التي اتخذها”.

وأوضح: “الأمر ليس مبادلة بين التعامل مع التضخم والركود، ففي النهاية الطريق الوحيد لتحقيق النمو المستدام، هو خفض التضخم”.

وقال هانت: “لا يوجد شيء آلي بشكل خفض التضخم، ورغم أنها مهمة شاقة، فسوف يتم تحقيقها”.