إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يفوق التوقعات خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 مايو 2023 09:12 صباحاً - _ سجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل، معززا آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين قفز 0.8 بالمئة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات مارس لتظهر زيادة الإنفاق 0.1 بالمئة بدلا من استقراره بلا تغير كما ورد سابقا.

كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته زيادة إنفاق المستهلكين 0.4 بالمئة. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وقلل ارتفاع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي من حدة توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تباطؤ حاد خلال الربع الجاري.

وعلى الرغم من نمو إنفاق المستهلكين بأعلى معدلاته في عامين تقريبا خلال الربع الأول، فقد حدث معظم النمو في يناير.

ووضع ضعف الإنفاق في فبراير ومارس إنفاق المستهلكين في مسار نمو أقل مع دخول الربع الثاني.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة في أبريل بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في مارس، وفي 12 شهرا حتى أبريل، زاد المؤشر 4.4 بالمئة بعدما زاد 4.2 بالمئة في الشهر السابق.

وباستبعاد العناصر المتقلبة المتمثلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة بعد زيادته 0.3 بالمئة في مارس، وزاد المؤشر 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل بعد زيادة نسبتها 4.6 بالمئة في مارس.