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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأمريكي: إحراز تقدم في محادثات سقف الدين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 27 مايو 2023 12:12 مساءً - وكالات _ قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الجمعة إنه جرى إحراز تقدم مساء الخميس، في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.
وقال البيت الأبيض أمس الخميس: إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمراً مطروحاً للنقاش، وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد.
وأضاف: المفاوضون المكلفون من الرئيس جو بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.
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