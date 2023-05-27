مال وأعمال

رئيس مجلس النواب الأمريكي: إحراز تقدم في محادثات سقف الدين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأمريكي: إحراز تقدم في محادثات سقف الدين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 27 مايو 2023 12:12 مساءً - وكالات _ قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الجمعة إنه جرى إحراز تقدم مساء الخميس، في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

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وقال البيت الأبيض أمس الخميس: إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمراً مطروحاً للنقاش، وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد.

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وأضاف: المفاوضون المكلفون من الرئيس جو بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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