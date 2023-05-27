صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 مايو 2023 02:06 مساءً - سكاي نيوز _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل طفيف لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام 2023 الجمعة فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في عام 2024.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مؤتمر صحفي بعيد نشر الأرقام المحدّثة “أثبت الاقتصاد الأمريكي مرونته”.

توقع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6 بالمئة المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1 بالمئة في العام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف “مع نمو متباطئ ولكن قوي” يدفعه نحو زيادة إلى 4.4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

بالحديث عن التضخم، قالت جورجيفا إن الطلب المرن وسوق العمل القوية شكّلا “سيفًا ذا حدين” بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وأضافت “قدما طبعا اندفاعة للأسر الأمريكية، لكنهما ساهما أيضا في مزيد من التضخم المستمر كان متوقعا بالأساس”.

ردًا على ذلك، سيحتاج سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي “إلى أن يكون أعلى إلى حد ما لفترة أطول” إذا أراد أن ينجح في إعادة مستوى التضخم إلى هدفه الطويل الأجل والمتمثل بنسبة 2 بالمئة، بحسب ما قالته جورجيفا .