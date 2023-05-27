نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق: انخفاض واردات الغاز الإيرانية يرجع لمشكلة فنية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 27 مايو 2023 03:12 مساءً - سي إن بي سي_ أكد بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني أبلغ نظيره العراقي فؤاد حسين، الجمعة أن خفض واردات الغاز إلى العراق يرجع لمشكلة فنية، مضيفاً أن طهران لم تتخذ قراراً بشأن أي تخفيضات في الوقت الذي يحاول البلدان تسوية فواتير بغداد الضخمة غير المسددة.

وذكر البيان أن وزير الخارجية العراقي سأل نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بشأن خفض إيران للصادرات الأسبوع الماضي، وهو ما قال حسين إنه “أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبب بانعكاسات على الحياة اليومية”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية يوم الثلاثاء أن وفداً عراقياً برئاسة وزير الكهرباء سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل لمناقشة القضية، مشيرة إلى انخفاض واردات الغاز بمقدار 20 مليون متر مكعب في ذلك الوقت.

وقال أحمد موسىن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن العراق يستورد عادة ما بين 50 إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يعادل ما بين ثلث و40 بالمئة من إمداداته من الطاقة لا سيما في أشهر الصيف الحارقة التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويصل استهلاك الطاقة إلى الذروة.

ويواجه العراق مشكلة في سداد تكلفة هذه الواردات، فهو مدين لإيران بحوالي 11 مليار دولار من الديون المستحقة، وفقا لمسؤولين عراقيين. ويكافح العراق لسدادها بسبب العقوبات الأمريكية على إيران التي تحد من المعاملات بالدولار.

وقلصت إيران إمدادات الغاز في السابق وسط الخلاف الطويل بشأن سداد الديون، سعى كلا البلدين لإيجاد طرق مبتكرة لتسوية أجزاء من الديون.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الإيراني شكر العراق خلال الاتصال الهاتفي اليوم الجمعة لمحاولته حل قضية التحويلات المالية مع واشنطن.

وأشار إلى أنه تم إجراء تحويلات من الحساب الإيراني في المصرف التجاري العراقي المملوك للدولة في العراق إلى بنك سعودي، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين الذين سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية لموسم الحج 2023.

وينفق العراق ما يقرب من أربعة مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز.

وقال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن جمع الغاز المصاحب لتغذية قطاع الكهرباء في البلاد أولوية، لافتًا إلى إبرم العراق في أبريل الماضي اتفاقا ضخما مع أحد الشركات.