مال وأعمال

بايدن متفائل بخصوص أزمة سقف الدين ووزارة الخزانة تحذر مع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن متفائل بخصوص أزمة سقف الدين ووزارة الخزانة تحذر مع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 27 مايو 2023 05:06 مساءً - سي إن بي سي_ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ومفاوض جمهوري، أمس الجمعة، إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الـ5 من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

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ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضاً من أجل تقليص الإنفاق بشدة.

وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفاً عن السداد له تداعيات كارثية.

وقال بايدن للصحفيين “الأمور تبدو جيدة .. أنا متفائل”.

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وأضاف النائب الجمهوري باتريك ماكهنري أنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.

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وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو.

وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.

ويناقش المفاوضون اتفاقاً من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.

ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانوناً، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.

وذكر مسؤول أمريكي أن المفاوضين توصلوا مبدئياً إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على برامج حكومية عدة العام المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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