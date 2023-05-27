ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف البحرين مع نظرة مستقبلية…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 مايو 2023 05:06 مساءً - العربية.نت_ أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف البحرين عند “B+/B” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “إيجابية”.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن البحرين شهدت نموًا قويًا خلال عام 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال العام الجاري، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.

جاء ذلك في ظل حال من عدم اليقين التي تعود إلى تقلبات في أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.