فيتنام تسعى لخفض صادراتها السنوية من الأرز إلى 4 ملايين طن…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 مايو 2023 09:12 صباحاً - سي إن بي شس_ أكدت حكومة فيتنام في استراتيجيتها المتعلقة بتصدير الأرز إنها تسعى لخفض صادراتها من الأرز إلى 4 ملايين طن سنوياً بحلول 2030 من 7.1 مليون طن في العام الماضي.

وتعد فيتنام هي ثالث أكبر بلد مصدر للأرز في العالم بعد الهند وتايلاند.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها فإن الخطوة تهدف إلى “تعزيز صادرات الأرز عالي الجودة وضمان الأمن الغذائي المحلي وحماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي”.

وقالت الوثيقة إن إيرادات فيتنام من تصدير الأرز ستتراجع إلى 2.62 مليار دولار سنوياً بحلول 2030 مقارنة مع 3.45 مليار دولار في 2022.

وشهدت المنطقة توجهاً متزايداً لإقامة مزارع للجمبري (الروبيان) بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة التغير المناخي مما أدى لارتفاع كبير في ملوحة المياه بدلتا نهر الميكونج.

وقالت الوثيقة إن فيتنام ستنوع أسواق صادراتها من الأرز لتقليل اعتمادها على أي دولة بعينها.

ولطالما كانت الفلبين أكبر مستورد للأرز من فيتنام إذ اشترت 45% من صادراتها العام الماضي.

وأضافت الوثيقة أنه بحلول 2025 سيجري تصدير 60% من الأرز الفيتنامي إلى الأسواق الآسيوية و22% إلى أفريقيا و7% إلى الأسواق الأميركية و4% إلى الشرق الأوسط و3% إلى أوروبا.

وبحلول 2030، ستمثل الأسواق الآسيوية 55%وأوروبا 5% من أسواق التصدير.