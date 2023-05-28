انت الان تتابع خبر بينها دولة عربية .. 10 دول ال‏أعلى بمعدلات الفائدة لعام 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت قائمة باسماء الدول الأعلى بمعدلات الفائدة عالمياً للعام 2023، بما يتفق مع توقعات السوق، تبعا لرفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك في أول اجتماعاته خلال عام 2023.

وأدت هذه التحركات المتشددة من المركزي الأميركي إلى زيادة تكاليف الاقتراض لدى الدول، وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.

وأكد الفدرالي الأميركي، أنه سوف يستمر بسياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم، وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويا لكن النمو الاقتصادي يتعرض لضغوط كبيرة.

وتاليا تصنيف الدول الأعلى بمعدل الفائدة للعام 2023 بحسب ما نشرت شبكة CNBC الاقتصادية المتخصصة:

1- الأرجنتين: 97% 2- باكستان: 21% 3- مصر: 18.25% 4- إيران: 18% 5- البرازيل: 13.75% 6- المكسيك: 11.25% 7- تركيا: 8.5% 8- جنوب أفريقيا: 8.25% 9- روسيا: 7.5% 10- الهند: 6.5% .