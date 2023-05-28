انت الان تتابع خبر 2.39 مليار دينار العجز التجاري للأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ العجز التجاري للأردن 2.39 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 4.9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

وحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2.11 مليار دينار بارتفاع نسبته 6.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2023 ما مقداره 1.97 مليار دينار بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 143.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 19.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

أما المستوردات، فبلغت قيمتها 4.51 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2023 بارتفاع نسبه 5.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبهذا، وفق التقرير، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 2.39 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2023 بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2022.

اما على الصعيد الشهري، تابع التقرير، فبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2023 ما مقداره 655.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 15.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر آذار من عام 2023 ما مقداره 603.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 15.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 51.9 مليون دينار خلال شهر آذار من عام 2023 بانخفاض نسبته 14.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، اما المستوردات، فبلغت قيمتها 1.5 مليار دينار خلال شهر آذار من عام 2023 بانخفاض نسبته 0.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وبهذا فان العجز في الميزان التجاري بلغ 848.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 14.7% خلال شهر آذار من عام 2023 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.