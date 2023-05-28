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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مكارثي: يمكن التوصل إلى اتفاق حول سقف الديون الأمريكية بحلول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 28 مايو 2023 05:05 مساءً - – قال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، المنتمي للحزب الجمهوري، يوم السبت، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول الموعد النهائي في الخامس من يونيو.
وأضاف مكارثي “أشعر بقرب التوصل إلى اتفاق… لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأي حال”.
ولدى سؤاله عما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو حزيران، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستعاني بحلوله عن عدم القدرة على سداد فواتيرها ما لم يتم التوصل لاتفاق، رد مكارثي بالقول “نعم”.
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