نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء الثالث عشر من صالون دوت الخليج.. رهان كبير على الخدمات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 مايو 2023 06:12 مساءً - شهد اللقاء الثالث عشر من صالون دوت الخليج، مناقشات واسعة حول مستقبل أنشطة التمويل والخدمات المالية غير المصرفية، في فترة تتزايد فيها التحديات على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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