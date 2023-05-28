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في اللقاء الثالث عشر من صالون دوت الخليج.. رهان كبير على الخدمات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء الثالث عشر من صالون دوت الخليج.. رهان كبير على الخدمات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 28 مايو 2023 06:12 مساءً - شهد اللقاء الثالث عشر من صالون دوت الخليج، مناقشات واسعة حول مستقبل أنشطة التمويل والخدمات المالية غير المصرفية، في فترة تتزايد فيها التحديات على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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