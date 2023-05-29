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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مكارثي: اتفاق سقف الديون يحظى بتأييد الجمهوريين في مجلس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 12:12 مساءً - – قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي يوم الأحد إنه يتوقع أن يحظى اتفاق سقف الديون الذي أبرمه مع البيت الأبيض بتأييد أغلبية من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس.
وأضاف مكارثي في حديث لشبكة فوكس نيوز أن أكثر من 95% من الجمهوريين في مجلس النواب متحمسون للغاية للاتفاق الذي يتضمن قيودا على إنفاق الإدارة الأمريكية.
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