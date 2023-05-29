كرم للمياه تفتتح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة الكرم للمياه كرم ووتر إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات الكرم للطاقة الشمسية – كرم سولار، عن افتتاح أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه في مرسى علم، حيث تبلغ طاقة الإنتاج اليومية للمحطة 300 متر مكعب من المياه المعالجة بمعامل ملوحة أفضل بنسبة 42% مقارنة بمصادر المياه التقليدية الأخرى في المنطقة، وهي تمثل زيادة في الإنتاج بنسبة 50% عن السعة المستهدفة.

وكشفت الشركة عن تشييد المحطة بموجب اتفاق WPA اتفاقية شراء المياه مع منتجع البحر الأحمر للغوص والسفاري مرسى شجرة والذي يُعد من أقدم المنتجعات في منطقة البحر الأحمر.

وبموجب هذا الاتفاق، ستعمل كرم ووتر على تلبية كامل احتياجات المنتجع المائية على مدار العام، من خلال توفير المياه بسعر تنافسي يقل بنسبة 25% عن متوسط أسعار السوق.

وتشكل تكلفة الطاقة المطلوبة لتشغيل المحطة ما يقرب من 40% من التكلفة الإجمالية لعملية تحلية المياه، كما أن استخدام الطاقة الشمسية عوضًا عن أي مصدر آخر يوفر مصدرًا متجددًا للمياه ذو تكلفة أقل وبأسعار تنافسية.

ويتم إنتاج 30% من استهلاك الطاقة بالمحطة من الطاقة الشمسية التي تنتجها شبكة مرسى علم الشمسية من كرم سولار، بينما تهدف الشركة إلى الوصول إلى 100% في خلال العقد المقبل.

وتخطط شركة الكرم للمياه الاستثمار في البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب التي ستسمح بتوصيل المياه المحلاه مباشرة إلى العملاء، ويمكن أيضًا استخدام المياه المحلاة للأغراض الزراعية، ودعم المجتمع الزراعي المحلي.

كما تهدف الشركة إلى المساعدة في إنشاء مجتمعات مستدامة من خلال ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة.

وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار ، إن افتتاح محطة تحلية المياه في مرسى شجرة يتوافق الرؤية الشاملة، فبعدما كانت الشبكة الشمسية في مرسى علم تعمل على تزويد العملاء في المنطقة باحتياجاتهم من الكهرباء، فإنها الآن، ستوفر لهم مصدرًا اقتصاديًا للمياه يمكنهم الاعتماد عليه.