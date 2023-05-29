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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوينج تسعى لبيع 150 من طائراتها 737 ماكس لطيران الرياض من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 06:12 مساءً - العربية نت _ ذكرت بلومبر نيوز أمس الأحد، أن شركة بوينج الأمريكية تعمل على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها 737 ماكس لشركة طيران الرياض الناشئة في السعودية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تدرس شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر.
وأضافت أن شركة إيرباص قد تسعى للفوز بجزء من الطلبية.
وامتنعت بوينج عن الرد، في حين لم ترد طيران الرياض ولا صندوق الاستثمارات العامة بعد على طلب من للتعليق.
وكانت بوينج قد فازت بطلبية في وقت سابق لتزويد شركتي الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض بنحو 78 طائرة من طرار بوينج 787 دريملاينر، وهي خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ الشركة.
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