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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الصناعية: 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات مع خصم يصل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 مايو 2023 07:09 مساءً - قررت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.
وأوضجت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم مد فترة تقدم المستثمرين 3 شهور جديدة للحصول علي التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقًا للقواعد المنظمة.
ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح 6 أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري، بشرط الإلتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
وأشارت هيئة التنمية الصناعية أنه يمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له، داعية أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للاستفادة من الحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
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