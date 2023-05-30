انت الان تتابع خبر 1.1 مليار دولار حوالات الأردنيين بالخارج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر نيسان من عام 2023 بالمقارنة مع شهر اذار من نفس العام وبنسبة 5.5% لتبلغ ما مقداره 274.8 مليون دولار (194.8 مليون دينار).

وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2023 ما مقداره 1,103.0 مليار دولار (782.0 مليون دينار)، وذلك مقابل 1,131.6 مليار دولار (802.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.