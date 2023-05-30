وزير الزراعة: الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف خلال أسبوع بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 01:09 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو الجاري، بحوالي 115 مليون دولار.

وأوضح القصير، في بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 10 ملايين دولار.

وأشار إلى أن إجمالي ما أفرج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 25 مايو 2023 بلغ 5.2 مليون طن، منهم 3.9 مليون طن ذرة و1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي 2.5 مليار دولار.

وأكد وزير الزراعة تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.