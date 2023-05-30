نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي وأردوغان يتفقان على البدء الفوري في تعزيز العلاقات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 03:12 مساءً - دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب إردوغان، هاتفيا، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة. ومن جانبه، أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي. واتفق الرئيسان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

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