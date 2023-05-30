- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:09 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بندب محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي المصري للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.
جاء ذلك في بيان على صفحة مجلس الوزراء قبل قليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.