عاجل.. ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:09 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بندب محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي المصري للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.

جاء ذلك في بيان على صفحة مجلس الوزراء قبل قليل.