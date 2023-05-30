مال وأعمال

عاجل.. ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:09 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بندب محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي المصري للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.

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جاء ذلك في بيان على صفحة مجلس الوزراء قبل قليل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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