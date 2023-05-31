الحكومة تستهدف الانتهاء من تطوير المتحف اليوناني الروماني…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 12:16 صباحاً - دوت الخليج – كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة توفير التمويل اللازم لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والبدء على الفور في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن يتابع المحافظ الأعمال، مع سرعة الانتهاء منها.

وتابع مدبولي، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني، والمنطقة المحيطة به، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وترميم المتحف، وتطوير المنطقة المحيطة به، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك توقيتات محددة وواضحة للانتهاء من هذه الأعمال.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بما يشمل أعمال ترميم الواجهات الداخلية والخارجية واستكمال أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام.

كما عرض وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بشكل تفصيلي سير العمل في أعمال المتحف، ومن ذلك موقف استكمال أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية للمتحف، بالإضافة إلى موقف تنفيذ الخدمات بالمشروع، ومنها البازارات السياحية، بالإضافة إلى باقي مكونات مبنى المتحف الذي سيتضمن قاعات للعرض المتحفي مغلقة ومفتوحة، ومعامل، ومخازن آثار، وقاعة المحاضرات، ومكتبة الكتب النادرة، وأرشيف للتسجيل والتوثيق.

وأضاف الوزير: “لدينا خطة واضحة والتزام بالانتهاء من الأعمال المتبقية في 30 يونيو المقبل”.

واستعرض الاجتماع أيضًا المخططات الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني بالإسكندرية، بما يشمل تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ورفع كفاءة الطرق المحيطة، وتجهيز الحديقة المتحفية، والعديد من الترتيبات الأخرى التي تستهدف تهيئة المتحف والمنطقة لاستقبال الوفود السياحية.