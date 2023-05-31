محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من مصنع إنتاج الغازات على مساحة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 12:16 صباحاً - دوت الخليج – قال محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، إن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.

واستعرض الغضبان، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عددا من المشروعات بالمنطقة الصناعية، ومنها مصنع إنتاج الغازات.

وأشار إلى أن المصنع قارب إنشاؤه على الانتهاء؛ استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أن مصنع إنتاج الغازات يُقام على مساحة ألف متر مربع، وأنه من المخطط أن يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد افتتاح المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، إذ تتضمن أعمال التوسعات إضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار بحلول نهاية العام الجاري.

وقال إن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، ويصدّر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وكشف المحافظ أيضًا عن الانتهاء من أعمال إنشاء المصنع الثالث لشركة “داك” لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، الذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد.

وأكد الغضبان أن المحافظة تدعم “المستثمر الجاد” الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المحافظة حققت “تطورًا غير مسبوق” في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، حركة البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة في بورسعيد، كما اطّلع على سير إجراءات العملية الاستيرادية، وخروج البضائع.