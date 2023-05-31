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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: مصر اشترت نحو 3 ملايين طن قمح محلي حتى الآن من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 09:12 صباحاً - – قال كمال هاشم رئيس شركة الصوامع والتخزين المصرية التابعة لوزارة التموين، يوم الثلاثاء، إن مصر اشترت نحو 3 ملايين طن قمح حتى الآن من المزارعين المحليين.
وأضاف هاشم لرويترز أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي حتى نهاية نوفمبر.
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