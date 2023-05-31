مال وأعمال

البيت الأبيض: لا مؤشر على تمديد الموعد المحتمل للتخلف عن…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: لا مؤشر على تمديد الموعد المحتمل للتخلف عن… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 12:12 مساءً - – قالت شالاندا يانج مديرة الميزانية بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه لا يوجد مؤشر على تمديد الموعد المحتمل لتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها، وهو الخامس من يونيو.

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كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد ذكرت يوم الجمعة أن الحكومة ستتخلف عن سداد التزاماتها بحلول هذا الموعد إذا لم يرفع الكونجرس سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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