البيت الأبيض: لا مؤشر على تمديد الموعد المحتمل للتخلف عن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 12:12 مساءً - – قالت شالاندا يانج مديرة الميزانية بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه لا يوجد مؤشر على تمديد الموعد المحتمل لتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها، وهو الخامس من يونيو.

كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد ذكرت يوم الجمعة أن الحكومة ستتخلف عن سداد التزاماتها بحلول هذا الموعد إذا لم يرفع الكونجرس سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار.