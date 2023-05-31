السعودية: مباحثات مع مصر للتعاون في مجال عبور سفن النزهة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 01:17 مساءً - العربية دوت نت – فوض مجلس الوزراء السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في السعودية وهيئة قناة السويس المصرية للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة.

كما وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وبولندا للتعاون في مجال الطاقة، فضلا عن مذكرة مماثلة مع البرتغال.

كما فوض مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.