أسعار النفط تهبط لأقل مستوى في 4 أسابيع عند التسوية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 02:14 مساءً - وكالات – تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء الثلاين من مايو لأقل مستوى في 4 أسابيع، مع تسجيل الخام الأمريكي مستويات أقل من 70 دولاراً.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.6% أو 3.53 دولار للبرميل عند 73.54 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4.4% مسجلة 69.46 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط وسط ترقب لتصويت المشرعين الأمريكيين على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي مع زعيم الجمهوريين في عطلة نهاية الأسبوع.

لكن مجموعة من المشرعين الجمهوريين أعلنت يوم الإثنين أنها ستعترض على الصفقة التي توصل إليها الرئيس الأمريكي مع رئيس مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، صرح النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي باتريك مشنري اليوم بأن أكثر من نصف الجمهوريين في مجلس النواب سيدعمون اتفاق سقف الدين.

وفي تصريحات خاصة لـCNBC عربية، قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك إن الطلب على النفط سيتعدى 110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2045.

وأضاف: نتوقع زيادة الطلب على جميع مصادر الطاقه بحوالي 23% بما في ذلك النفط بحلول 2045.