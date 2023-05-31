انت الان تتابع خبر بعد تخفيضه (شلن) .. الأردن يشهد أكبر تخفيض لسعر البنزين بعد كورونا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الأربعاء، تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 715 فلساً للتر بدلاً من 755 فلساً للتر ، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 900 فلس للتر بدلاً من 950 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1140 فلسا للتر بدلاً من 1185 فلسا للتر.

وقال الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي ،الاربعاء، ان التخفيض الذي طرأ على سعر لتر بنزين (90 - 95) في الاردن يعتبر التخفيض الاكبر بعد جائحة كورونا .



واضاف الشوبكي في تصريحات صحافية، ان الانخفاضات التي شهدتها الأردن لم تكن بهذا النحو بعد الجائحة .



واشار الى ان مادة السولار شهدت انخفاضا كبيرا في شهر كانون ثاني من العام الجاري .