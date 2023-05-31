الحكومة توافق على منح المستثمرين الأجانب إقامة مؤقتة خلال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 08:11 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (2310) لسنة 2017؛ بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي.

وأوضح المجلس، في بيان، أن ذلك التعديل يستهدف منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام “لغير السياحة”، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، بناءً على رؤية هيئة الاستثمار؛ لحين استكمال الإجراءات كافة المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن القرار جاء تنفيذا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه بتاريخ 16 مايو برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.