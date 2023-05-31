مال وأعمال

اقتصاد تركيا يخالف التوقعات وينمو 4% في الربع الأول

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد تركيا يخالف التوقعات وينمو 4% في الربع الأول من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 08:11 مساءً - – أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن اقتصاد تركيا نما أربعة بالمئة في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.

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وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير.

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وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.

وتوقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد 3.9 بالمئة في الربع الأول. كما توقع الاستطلاع نموا 2.8 بالمئة لعام 2023 بالكامل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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