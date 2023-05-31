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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة تشيكية لإعادة تأهيل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 10:13 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتعاقد مع إحدى الشركات التشيكية؛ لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، خلال مدار 9 سنوات، وتنفيذ عقد صيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.
وذكر المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن القرار جاء في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة.
وتابع: كما يشمل إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.
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