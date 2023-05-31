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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي في مارس لأعلى مستوى منذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 11:10 مساءً - – أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن إنتاج الحقول الأمريكية من النفط الخام ارتفع في مارس إلى 12.696 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب العالمي على الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 0.87 دولار أو 1.18% إلى 72.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.79 دولار أو 1.14% إلى 68.67 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من 4% أمس الثلاثاء.
وتتجه عقود خام برنت لشهر يوليو التي تنتهي اليوم الأربعاء وكذلك الخام الأمريكي إلى تسجيل خسائر شهرية تزيد على 9% و1% على الترتيب.
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