انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 1 يونيو : تراجع غير مسبوق الآ يا معلمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفاض الخامات في أسعار الأعلاف اليوم الخميس 1 يونيو 2023، في الكثير من الأسواق بجمهورية مصر العربية وذلك بعد الزيادة في الفترة الماضية بعد نقص الكميات المعروضة.وتراجعت أسعار الأعلاف الفترة الماضية عن أسعارها بعد في الأيام الماضية بقيمة تتراوح بين 500 جنيه مرة واحدة بسبب الإفراج عن كميات من الفول الصويا والعلف من المكدسة بالموانئ وسوف نكشف عن الأسعار كاملة في التقرير التالي:

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 1 يونيو 2023:

سعر الذرة الأوكراني سجلت 12300 جنيه

سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 14600 جنيه

سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 37000 للأنواع المحلية

سعر طن كسب الصويا بروتين 46% سجل 38000 جنيه للمحلي والمستورد.

سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 12600 جنيه

سعر طن القمح الروسي 12750 جنيه.

سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 49000 جنيه

سعر علف الايمان اليوم:

سعر طن تحضيري %18 يبلغ 23710 جنيه

سعر طن حلاب عالى الادرار يبلغ 17950جنيه

سعر طن بادي بياض 20% يبلغ 22380 جنية.

سعر طن سوبر بادي 24 % يبلغ 25900 جنيه

سعر طن حلاب 16 % يبلغ 15950 جنيه

سعر طن نامي بط بياض%17 يبلغ 23760 جنيه.

سعر طن سوبر بادئ 23 % يبلغ 25000 جنيه.