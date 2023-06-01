انت الان تتابع خبر أسعار الفضة اليوم الخميس 1 يونيو : لن تتخل عيار 925 وصل كام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الفضة اليوم الخميس 1 يونيو 2023 ، خلال التعاملات اليومية في الأسواق المصري ، على الرغم زيادة الإقبال عليها من جانب شريحة كبيرة من الشباب في الآونة الأخيرةوزادت أسعار الفضة في ظل حالة ارتفاع أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية في الساعات الماضية، نتيجة ارتفاع سعره عالمياً في الساعات القليلة المنصرمة مما خلق حالة من عدم الاستقرار في العديد من الأسواق بجميع دول العالم.

أسعار الفضة اليوم الخميس 1 يونيو:

1- أونصة الفضة 781.81جنيه

2- جرام الفضة عيار 999 سعر 24.96 جنيه مصري للجرام

3- الفضة البريطانية عيار 925 سعر 23.91 جنيه مصري للجرام

4- فضة العملات جرام 900 ما قيمته 22.86 جنيه مصري للجرام

5- فضة المجوهرات عيار 800 ما قيمته 19.97 جنيه مصري

6-فضة عيار 750 بـ 18.72 جنيه مصري للجرام.

7 – فضة عيار 585 بـ 14.60 جنيه مصري للجرام

سعر جرام الفضة ٩٢٥ اليوم:

23.09 جنيه مصري للجرام