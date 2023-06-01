انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 يونيو: حديد عز رجع لجباروته تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 يونيو مايو 2023 حيث زاد سعر طن حديد عز اليوم، خلال تعاملات اليوم في مختلف الأسواق بمحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراءوأوضح بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أن أسعار مواد البناء اليوم شهدت حالة من ارتفع في الأسواق خاصة أسعار طن الحديد اليوم والأسمنت فيما ثبت سعر الجبس، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري حيث زاد سعره في البنوك الآن 30جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 1 يونيو:

دعنا نتعرف علي سعر طن الحديد اليوم للمستهلك وجاءت كالتالي:

1- سعر طن الحديد الاستثماري: 39190 جنيها، بتراجع 106 جنيهات

2- سعر طن حديد عز: 38293 جنيها، بتراجع 1870 جنيها

3- سعر طن الأسمنت الرمادي: 1995 جنيها، بتراجع 34 جنيها