مال وأعمال

مديرة صندوق النقد تؤكد السعي نحو مواصلة تعزيز التشاور…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مديرة صندوق النقد تؤكد السعي نحو مواصلة تعزيز التشاور… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 11:12 صباحاً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

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وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن جورجييفا أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين.

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وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من اهتمام مصر بدفع التعاون قدماً بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بجميع محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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