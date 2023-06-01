أسعار النفط تتراجع متأثرة بقوة الدولار ومخاوف تجاه الطلب

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 12:12 مساءً - – تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء عند التسوية متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 1.11 دولار إلى 72.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار، أو 2%، إلى 68.09 دولار للبرميل.

وخلال الجلسة، انخفض الخامان بأكثر من دولارين إلى أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع. وهبط كلاهما بأكثر من 4% يوم الثلاثاء.

وانكمش نشاط التصنيع الصيني في مايو بأسرع من المتوقع بسبب تراجع الطلب، إذ انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 49.2 في أبريل. وخالف المؤشر توقعات بأن يرتفع إلى 49.4.

وجاء انخفاض أسعار النفط أيضا متأثرا بضغوط من ارتفاع الدولار، مما يزيد التكلفة على المشترين حائزي العملات الأخرى ويضر بالطلب على النفط.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية في مقابل ست عملات رئيسية أخرى، مدعوما بتحسن التضخم في أوروبا والتقدم بشأن اتفاق سقف الدين الأمريكي الذي سيتم عرضه على مجلس النواب يوم الأربعاء للمناقشة.

كما يترقب المتعاملون اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا في الرابع من يونيو.