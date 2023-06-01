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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يصعد مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 02:12 مساءً - – صعد الذهب يوم الأربعاء مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن قوة الدولار وتوقع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأمريكي يجعل المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.
وارتفعت أسعار الالذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1966.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.1% حتى الآن هذا الشهر. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3% إلى 1982.10 دولار عند التسوية.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو أيار، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي المصري الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.5% إلى 23.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.6% إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5% إلى 1366.29 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.
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