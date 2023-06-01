البيت الأبيض: بايدن يتوقع إقرار مشروع قانون سقف الدين بحلول…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 04:14 مساءً - – قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن يتوقع أن يكون مشروع قانون سقف الدين على مكتبه بحلول الخامس من يونيو قبل نفاد الأموال من الحكومة لدفع التزاماتها.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق يوم الاربعاء إن عملية رفع سقف الدين الأمريكي تسير كما هو مخطط لها، وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض “سنعالج مسألة سقف الدين”.

ويصوت مجلس النواب الأمريكي يوم الاربعاء على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وهي خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ الكونجرس أي إجراء.