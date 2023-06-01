صادرات النفط السعودية تتراجع 14.9% إلى 245 مليار ريال الربع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 06:12 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الأول من 2023، بنسبة 14.6% على أساس سنوي، إلى نحو 313.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال بنسبة 14.9% إلى نحو 245.4 مليار ريال، مقابل نحو 288.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.6% في الربع الأول من 2022 إلى 78.3% في الربع الأول من 2023. وانخفضت قيمة الصادرات السلعية على أساس ربعي، بنسبة 9.9%.

فيما تراجعت الصادرات غير البترولية السعودية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 13.3% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى 68.1 مليار ريال مقابل نحو 78.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 18.1% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 186.4 مليار ريال، مقابل نحو 157.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022، فيما انخفضت الواردات بنسبة 4.9% على أساس ربعي.

وبلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال، مقابل نحو 209 مليارات ريال في الربع المماثل من 2022.