انت الان تتابع خبر عملات رقمية تهيمن على السوق العالمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهيمن العملات المشفرة، ومنذ فترة زمنية لا بأس بها على عالم الإقتصاد الإلكتروني المشفر، الذي أصبح يسيطر على مشاريع العديد من رؤوس الأموال مثل ماسك ، لا سيّما وأنه يتم تداوله بعيدا عن إشراف المصارف المركزية والسلطات الحكومية.



1 - "بيتكوين"

يمكن اعتبارها أم العملات المشفرة عالميا، وتبلغ قيمتها السوقية 542.4 مليار دولار، وفقا لأرقام 30 مايو/أيار 2023 واستنادا إلى موقع "كوين ماركت كاب" coinmarketcap.



أطلقت ساتوشي ماكاموتو عملة Bitcoin (BTC) عام 2009. وكما هو الحال مع معظم العملات المشفرة، تعمل "بيتكوين" على "بلوكتشاين" blockchain، والمقصود بها معاملات التسجيل الموزعة عبر شبكة من آلاف أجهزة الكمبيوتر. ونظرا لأنه يجب التحقق من الإضافات في المعاملات عن طريق حل لغز التشفير، في عملية تسمى إثبات العمل، يتم الاحتفاظ بهذه العملة آمنة ومحفوظة من المحتالين إلى حد كبير.



وقد ارتفع سعر "بيتكوين" بشكل كبير. ففي مايو 2016، كان يمكنك شراء الواحدة مقابل 500 دولار تقريبا. وفي 30 مايو 2023، أصبح سعرها يناهز 27978 دولارا، أي بنمو هائل نسبته 5359%، علما أنها سبق وتجاوزت 64 ألفا في السابق قبل أن تنهار مجددا، فيما تشير التوقعات إلى صعودها أكثر في المرحلة القادمة.



2 - "إيثريوم"

قيمتها السوقية 230.3 مليار دولار، وبوصفها عملة مشفرة ومنصة "بلوكتشاين" فهي مفضلة لمطوّري البرامج بسبب تطبيقاتها المحتملة، مثل ما يسمى بالعقود الذكية التي يتم تنفيذها تلقائيا عند استيفاء الشروط و"الرموز غير القابلة للاستبدال" NFTs.



وشهدت هذه العملة Ethereum أيضا نموا هائلا من إبريل/ نيسان 2016 حتى نهاية مايو 2023، حيث صعد سعرها من 11 دولارا تقريبا إلى نحو 1915 دولارا، بزيادة 17307%.



3 - "تيثر"

تبلغ قيمتها السوقية 83.2 مليار دولار. وبعكس بعض الأنواع الأخرى من العملات المشفرة، فإن "تيثر" عملة مستقرة، ما يعني أنها مدعومة بعملات ورقية مثل الدولار الأميركي واليورو وتحتفظ افتراضيا بقيمة مساوية لإحدى هاتين الفئتين. من الناحية النظرية، هذا يعني أن قيمتها من المفترض أن تكون أكثر اتساقا من العملات المشفرة الأُخرى، ويفضلها المستثمرون الذين يتخوفون من التقلبات الشديدة للعملات الأخرى.



4 - "بايننس"

القيمة السوقية 48.8 مليار دولار لعملة Binance Coin (BNB)، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة التي يمكنك استخدامها للتداول ودفع الرسوم على منصة Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. وبعد إطلاقها عام 2017، توسّعت لمجرد تسهيل الصفقات على منصة التبادل هذه.



الآن، يمكن استخدامها للتداول أو معالجة الدفع أو حتى حجز ترتيبات السفر. كما يمكن تداولها أو استبدالها بأشكال أخرى من العملات المشفرة، مثل "إيثريوم" أو "بيتكوين".



وكان سعر هذه العملة عام 2017 ما مقداره 0.1 دولار فقط، لكن بحلول أواخر مايو الجاري، ارتفع إلى نحو 313 دولارا، بزيادة 313210%.



5 - "عملة الدولار الأميركي"

سجلت قيمتها السوقية 29 مليار دولار أمس الثلاثاء. ومثل "تيثر"، تُعتبر "عملة الدولار الأميركي" USDC مستقرة، ما يعني أنها مدعومة بالدولار الأميركي وتهدف إلى تحقيق قيمة متطابقة معه. ويتم تشغيلها بواسطة "إيثريوم"، ويمكنك استخدامها لإتمام المعاملات العالمية.



6 - "إكس أر بي"

القيمة السوقية 26 مليار دولار، وقد أنشأها بعض مؤسسي "ريبل" Ripple، وهي شركة تقنية رقمية ومعالجة المدفوعات، ويمكن استخدام XRP على تلك الشبكة لتسهيل عمليات تبادل أنواع مختلفة من العملات، بما في ذلك العملات الورقية والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى.



في بداية عام 2017، كان سعرها 0.006 دولار، لكن في 30 مايو 2023، وصل إلى 0.5 دولار، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 8251%.



7 - "كاردانو"

تبلغ قيمتها السوقية 13.3 مليار دولار. وفي وقت لاحق إلى حد ما في مشهد التشفير، اشتهرت Cardano (ADA) باحتضانها المبكر للتحقق من صحة إثبات حصة المستثمر.



وتعمل هذه الطريقة على تسريع وقت المعاملة وتقليل استخدام الطاقة والأثر البيئي عن طريق إزالة الجانب التنافسي لحل المشكلات للتحقق من المعاملات في منصات مثل "بيتكوين". وتعمل هذه العملة أيضا مثل "إيثريوم" لتمكين العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، والتي تتمتع بها ADA، عملتها الأصلية.



حقق رمز ADA من Cardano نموا متواضعا نسبيا مقارنة بعملات التشفير الرئيسية الأخرى. ففي عام 2017، كان سعر ADA يبلغ 0.02 دولار. وفي 30 مايو 2023، ارتفع إلى 0.38 دولار، بزيادة 1806%.



8 - "دوجكوين"

القيمة السوقية 10.2 مليارات دولار. وقد اشتهرت Dogecoin بأنها بدأت كمزحة عام 2013، لكنها ما لبثت أن تطورت سريعاً إلى عملة مشفرة بارزة بفضل المجتمع المتفاني و"الميمات" meme الإبداعية. وعلى عكس العديد من العملات المشفرة الأخرى، لا يوجد حد لعدد هذه العملة التي يمكن إنشاؤها، ما يتركها عُرضة لخفض قيمتها مع زيادة العرض.



كان سعرها عام 2017 ما مقداره 0.0002 دولار، وبحلول 30 مايو 2023، بلغ 0.07 دولار أي بزيادة 36409%.



9 - "سولانا"

قيمتها السوقية 8.5 مليارات دولار. وقد تم تطويرها للمساعدة في دعم "استخدامات التمويل اللامركزي" DeFi و"التطبيقات اللامركزية" DApps والعقود الذكية، وهي تعمل على آليات إثبات ملكية مختلطة فريدة من نوعها وإثبات التاريخ لمعالجة المعاملات بسرعة وأمان. ويعمل SOL، رمزها الأصلي، على تشغيل النظام الأساسي.



وعندما تم إطلاقها عام 2020، بدأ سعرها عند 0.77 دولار، لكن بحلول 30 مايو 2023، بلغ نحو 21.36 دولارا، أي بزيادة 2675%.



10 - "بلويغون"

قيمتها السوقية 8.5 مليارات دولار. أُسّست عام 2017، وكانت معروفة سابقا باسم "ماتيك نتورك" Matic Network، وهي عملة مشفرة شائعة نسبيا. ويُطلق عليها اسم "إنترنت إيثريوم للبولكتشاين". وربما لهذا السبب تدعم MATIC أكثر من 7 آلاف "تطبيق لامركزي".



شهدت هذه العملة أيضا نموا هائلا منذ إطلاقها لأول مرة. فكان السعر الأولي لـMATIC عند إطلاقها لأول مرة 0.00263 دولار، بينما يتم تداولها الآن عند 0.91 دولار، بزيادة 33544%.

