مال وأعمال

إيلون ماسك يعود للتربع على عرش أغنى شخص في العالم

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيلون ماسك يعود للتربع على عرش أغنى شخص في العالم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 11:08 مساءً - سي ان بي سي _ عاد إيلون ماسك ليحتل المركز الأول في قائمة أغنى الأشخاص في العالم مرة أخرى، وذلك بعد أن ارتفعت ارتفاع ثروته بنسبة 40.3% هذا العام إلى 192 مليار دولار، وذلك مع ارتفاع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنحو 24% في مايو.

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وكان ماسك قد خسر المركز الأول مقابل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، في ديسمبر ، بعد أن انخفضت أسهم تسلا بعد استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

هذا وغادر ماسك شنغهاي يوم الخميس، بعد زيارة رفيعة المستوى استغرقت يومين.

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وأثناء وجوده في الصين، التقى بوزير الخارجية تشين قانغ ومسؤولين صينيين آخرين.

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وقال محللون إن الزيارة ، التي تأتي وسط توترات محتدمة بين الولايات المتحدة والصين، كانت علامة على أن الصين سوق مهم لشركة Tesla.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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