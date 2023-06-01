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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيلون ماسك يعود للتربع على عرش أغنى شخص في العالم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 11:08 مساءً - سي ان بي سي _ عاد إيلون ماسك ليحتل المركز الأول في قائمة أغنى الأشخاص في العالم مرة أخرى، وذلك بعد أن ارتفعت ارتفاع ثروته بنسبة 40.3% هذا العام إلى 192 مليار دولار، وذلك مع ارتفاع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنحو 24% في مايو.
وكان ماسك قد خسر المركز الأول مقابل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، في ديسمبر ، بعد أن انخفضت أسهم تسلا بعد استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار.
هذا وغادر ماسك شنغهاي يوم الخميس، بعد زيارة رفيعة المستوى استغرقت يومين.
وأثناء وجوده في الصين، التقى بوزير الخارجية تشين قانغ ومسؤولين صينيين آخرين.
وقال محللون إن الزيارة ، التي تأتي وسط توترات محتدمة بين الولايات المتحدة والصين، كانت علامة على أن الصين سوق مهم لشركة Tesla.
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