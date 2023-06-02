انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2 يونيو: البلطي حصله هبوط حاد من شوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر كيلو السمك البلطي و والمكرونة في أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 ، بسوق العبور ، وعدد من الأسواق بجمهورية مصر العربية، وذللك خلال التعاملات وذلك بعد الزيادة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.كما شهد سعر كيلو الجمبري والبوري . حالة من الزيادة وذلك بعد التراجع في الأيام الماضية، وفي التقرير التالي سوف نكشف عن أسعار كافة الأنواع.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2 يونيو:

وصل سعر سمك البلطي إلي 72جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

وصل سعر سمك الفيليه إلي 200 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك مكرونة السويسي إلي 90 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات

وصل سعر سمك السبيط والكاليماري إلي 270 جنيها،

وصل سعر سمك الكابوريا إلي 160 جنيها،

وصل سعر سمك الجمبري إلي 170جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وصل سعر سمك البوري إلي90 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.