انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2 يونيو : زيادة غير متوقع في محلات الجزارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 بعدد من الأسواق الموجودة داخل جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً لما كشفت عنه البيانات الصادرة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أن أسعار اللحمة اليوم شهدت حالة من التراجع ، وذلك بعد تخطى سعر الدولار حاجز الـ30 جنيها في البنوك المصرية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2 يونيو:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 240 و300 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي وصل إلي 316.83 جنيه، بارتفاع 15.6 جنيه..

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 210 إلى 250 جنيه للكيلو،

4- سعر كيلو اللحمة الضأن من250 و300 جنيه حسب القطعية.

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 150 و190 جنيهًا

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو من240 و280 جنيه للكيلو

8- سعر كيلو الكبدة 250 جنيه وحتى 300 للكيلو