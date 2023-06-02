انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2 يونيو :حديد عز معلقة يافطة الزيادة عرض مستمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 حيث زاد سعر طن حديد عز اليوم، خلال تعاملات اليوم في مختلف الأسواق بمحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراءوأوضح بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أن أسعار مواد البناء اليوم شهدت حالة من ارتفع في الأسواق خاصة أسعار طن الحديد اليوم والأسمنت فيما ثبت سعر الجبس، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري حيث زاد سعره في البنوك الآن 30جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2 يونيو:

دعنا نتعرف علي سعر طن الحديد اليوم للمستهلك وجاءت كالتالي:

1- سعر طن الحديد الاستثماري: 39655 جنيها، بزيادة 350 جنيها

2- سعر طن حديد عز: 39565 جنيها، بزيادة 177 جنيها

3- سعر طن الأسمنت الرمادي: 2030 جنيها، بزيادة 39 جنيها